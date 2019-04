[P] Cum să faci lucruri pentru România din Parlamentul European? A fost întotdeauna dificil sa explici ce se întâmpla acolo, la Bruxelles, și ce legatura are Parlamentul European cu România. Faptul ca oamenii nu manifesta un interes crescut pentru alegerile europarlamentare arata și mai mult ca nu s-a vorbit suficient pe acest subiect. Sunt în Parlamentul European de 12 ani și vreau sa lamuresc câteva lucruri.



Nu cred ca are sens sa mai subliniez cât de important este ca ne aflam aici și cât de vitala a fost integrarea României în Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007.

