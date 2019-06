(P) Cum să creezi ilustrația perfectă pentru personalizarea husei unui telefon? Pe piața exista sute, poate chiar mii de modele de huse pentru telefon și tot nu gasești modelul perfect care sa iți reflecte personalitatea? Inseamna ca trebuie sa iei problema in propriile maini și sa realizezi de unul singur ilustrația perfecta pentru telefonul tau sau al cuiva caruia vrei sa-i faci un cadou. Sa realizezi o husa personalizata pentru orice tip de telefon mobil este o nimica toata! Dupa ce treci marele hop constand in realizarea ilustrației propriu-zise, tot ce trebuie sa faci este sa accesezi secțiunea huse personalizate a site-ului itelmobile.ro , sa selectezi modelul telefonului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Audi vrea sa dețina un portofoliu și mai generos, iar conform unor voci apropiate companiei germane, in 2022 vom face cunoștința cu o varianta cross a viitoarei generații A3. Așa cum probabil va așteptați, versiunea cross a hatchback-ului german va primi o garda la sol mai generoasa comparativ cu modelul…

- Deputatul PSD Iulian Iancu a dezvaluit aseara la un post de televiziune ca un fost vicepremier a fost otravit pe modelul Doinei Pana. Subiectul a fost preluat și dezbatut la Antena 3 de Oana Zamfir, care a spus ca din informațiile ei persoana la care a facut referire Iulian Iancu este Ioan Rus, fost…

- Utilizatorii ZenFone 5Z se vor putea bucura de cea mai noua experiența Android, incluzand protecția imbunatațita a confidențialitații și moduri noi de interacțiune. ASUS și Google I/O au anunțat ca telefonul inteligent ZenFone 5Z (ZS620KL) va lua parte la programul Android Q Beta. Acesta este primul…

- Google a anunțat ca se gândește de ceva vreme la tehnologia telefoanelor pliabile și lucreaza deja la un prototip. Deocamdata, compania n-a avut mare succes cu telefoanele, dar ar putea da lovitura cu unele futuriste, așa cum sunt cele pliabile.

- Autorul seriei „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, scriitorul George R. R. Martin, a scris pe blogul sau personal ca HBO are in pregatire trei show-uri, continuari ale serialului fenomen, insa a evitat sa dea multe detalii. „Ama vut cinci continuari diferite ale «Game of Thrones» la HBO, iar trei…

- Așadar, primul sfat este sa porniți din timp in cautarea inelelor pe care le veți purta intreaga viața. Astfel va luați și masuri de siguranța – exista cazuri cand trebuie efectuate anumite modificari la inele, iar toate acestea pot dura saptamani intregi, mai ales daca este vorba de o perioada…

- Mercedes a caștigat primele trei curse ale sezonului 2019, in timp ce Ferrari a fost aproape de victorie in cursa din Bahrain. Intre timp, Red Bull a reușit sa se evidențieze ca a treia forța de pe grila de start, in ciuda faptului ca trecerea de la motoare Renault la unitați Honda a fost privita ca…

- Social-democratii organieaza, vineri, de la ora 16.00, un miting electoral la Craiova. Participantii se vor imbraca in alb. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, a anuntat ca va paticipa la actiunea electorala alaturi de mai multi dintre liderii formatiunii, printre care Lia Olguta…