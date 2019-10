(P) Cum să Alegi și să Folosești Corect Fondul de Ten. Elle Recomandă 3 Produse Excelente pe care le Găsești la Notino Atunci cand alegi fondul de ten, trebuie sa ții cont de cel puțin 3 reguli importante. In primul rand, culoarea fondului de ten trebuie sa se armonizeze perfect cu pigmentul natural al pielii tale. Mai mult, fondul de ten trebuie sa fie potrivit pentru tipul tau de piele. De exemplu, daca ai pielea sensibila și nu tolerezi parfumul in produsele cosmetice, incearca machiajul mineral care are in componența particule care nu incarca pielea și o protejeaza impotriva deshidratarii. Daca ai un ten mixt spre gras, alege un fond de ten cu un conținut mai mare de pudra, eventual cu acid salicilic care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

