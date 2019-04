(P) Cum s-a schimbat viata actritei Ioanei Ginghina in ultimii 25 ani Plantusin , un brand romanesc de la Fares, m-a invitat sa “arunc” o privire peste ultimii 25 de ani si sa spun cum s-a schimbat viata mea. In urma cu 25 de ani eram in liceu. Faceam teatru intr-o trupa de actori amatori si stiam inca de atunci ca voi fi actrita. O iubeam pe Vivien Leigh si imi doream sa am macar o parte din talentul ei. Visul meu s-a concretizat. Am facut teatru, am jucat in seriale, si am iubit fiecare moment al carierei mele. Cu bune, cu rele, fiindca asa e-n teatru. In toti acesti ani, am invatat sa fiu sotie, alaturi de un om pe care il iubesc si care ma apreciaza. Ne-am construit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

