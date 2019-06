(P) Cum previi candidoza vaginală în timpul sarcinii In timpul sarcinii, organismul mamei trece prin nenumarate schimbari. Dereglarile hormonale pot cauza o serie de afecțiuni, printre care se numara și candidoza vaginala. Haide sa vedem ce este aceasta și ce poți face pentru a te feri de ea. Ce este candidoza vaginala? Aceasta reprezinta o infecție la nivelul vulvei și vaginului, cauzata de ciuperca microscopica numita Candida albicans. Deși, in mod normal, aceasta face parte din microflora vaginala, atunci cand ciuperca se inmulțește, apare infecția cu simptomele sale neplacute: iritații vaginale, mancarimi, disconfort sau usturime la urinare,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

