(P) Cum alegi cerceii în funcție de coafură Femeile au de facut numeroase alegeri dificile in momentul in care se imbraca, se coafeaza sau se machiaza. Nu este chiar atat de simplu sa-ți potrivești toate elementele unei ținute și sa ai un aspect impecabil. Coafura trebuie sa fie intotdeauna in concordanța cu hainele pe care le porți, in special atunci cand vorbim despre coafuri și haine mai elegante sau pentru evenimente speciale. Insa, chiar și in viața de zi cu zi, e important sa știi ce fel de cercei trebuie sa asortezi la o ținuta, dar care sa se potriveasca, in același timp, și tipului tau de coafura. Am pregatit o lista cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marin Laurentiu, tanarul banuit ca ar fi ucis-o cu lovituri de topor pe tanara de 17 ani din Sotrile a fost prins de politisti. Acesta se ascundea in niste tufisuri, in zona locuintei sale. Marin Laurentiu, in varsta de 21 de ani, ar fi omorat-o pe fata de 17 ani dupa o cearta…

- Un portofel cu bani, lasat intr-un autoturism, si portierele neasigurate au fost conditiile ideale pentru comiterea scurt in timp a unui furt. Politistii au reusit sa-l identifice pe faptas si sa-l prinda inainte de a cheltui suma sustrasa. In fapt, politistii din Somcuta Mare au intervenit cu operativitate…

- Iți dorești sa fii eleganta chiar și atunci cand trebuie sa porți ținute sport? Avem cateva sfaturi pentru tine care te vor ajuta sa te simți ca și cand mergi de pe catwalk direct pe partie, la sala de fitness sau la alergat in parc. Indiferent de situație, este important sa urmarești moda fiecarui…

- Gheorghe Dinca, ucigasul de la Caracal, le-a explicat anchetatorilor de ce a lasat trei telefoane in camera in care o tinea sechestrata pe Alexandra (15 ani), cand el i-a spus fetei ca pleaca la farmacie pentru a-i cumpara alifie. Barbatul de 66 de ani a povestit, conform unor surse, ca el stia ca niciunul…

- Prietenul fetei de 14 ani gasita sangerand abundent și confuza, in cazul careia polițiștii nu au intervenit, a fost gasit și dus la Parchet pentru audieri. Anterior, directorul Serviciului de Ambulanța Județean Galați, Mihai Polinschi, declara ca fata le-a spus celor de pe salvare ca a fost violata,…

- Fiecare barbat trebuie sa aiba in garderoba sa cel putin o pereche de pantaloni cargo, acesta fiind un model usor de asortat si de inclus in tinute cool si masculine. Sunt versatili si ajuta la obtinerea unui look confortabil si modern. Modele de pantaloni cargo pentru barbati Cum pe…

- Fostul fotbalist francez David Trezeguet a ramas fara permis de conducere, miercuri seara, la Torino, dupa ce a fost prins conducand in stare de ebrietate. Trezeguet a fost oprit de politisti in centrul orasului Torino, cand revenea de la o degustare de vinuri la care participase alaturi de fostul sau…

- O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Soferul autovehiculului, un barbat de 54 de ani, din municipiul…