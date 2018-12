(P) Cum alegem ușile de exterior? Daca la interior putem sa folosim uși cu rezistenta mai scazuta, ușa de exterior trebuie sa fie de calitate și cat mai rezistenta. Delimitand interiorul locuintei de exterior, ușile din aceasta categorie ar trebui sa mentina o siguranța sporita celor care se afla inauntru, izolarea termica și fonica sa fie perfecta pentru o intimitate cat mai mare in locuinte. Din punct de vedere al materialelor folosite putem avea uși exterior din metal, din lemn, dar și din sticla securizata cu o grosime mai mare, in anumite cazuri. In alegerea usilor de exterior este bine fim atenți la calitatea materialelor,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

