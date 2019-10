Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis, soția sa Carmen și liderul liberalilor Ludovic Orban au mers la pas prin Iași, spre Adunarea Regionala a filialelor PNL din Nord-Est. Șeful statului a ascultat doleanțele ieșenilor, discutand, de exemplu, cu reprezentanții asociațiilor care au reclamat faptul ca Guvernul…

- Președintele Klaus Iohannis, soția sa Carmen și liderul liberalilor Ludovic Orban au mers la pas prin Iași, spre Adunarea Regionala a filialelor PNL din Nord-Est. Șeful statului a ascultat doleanțele ieșenilor, discutand, de exemplu, cu reprezentanții asociațiilor care au reclamat faptul ca Guvernul…

- Pregatiți-va pentru guvernare! Mesaj emoționant din partea președintelui Klaus Iohannis: Adunarea Regionala a organizațiilor #PNL Nord-Est, desfașurata la Iași Partidul National Liberal a organizat sambata, 5 octombrie 2019, Adunarea Regionala a organizațiilor #PNL Nord-Est, desfașurata la Iași, la…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intampinat, sambata, la sosirea la Centrul de conferinte Agora din Iasi, de reprezentantii asociatiilor Moldova Vrea Autostrada si Impreuna pentru A8. Afisand un banner cu mesajul "A8 - Domnule Presedinte, nu uitati de Autostrada Unirii - A8", "Moldova vrea…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Iasi, impreuna cu sotia sa, Carmen. Cei doi s-au fotografiat cu iesenii, in centrul orasului. Șeful statului a facut o plimbare prin Iași. Klaus Iohannis Un membru PNL a postat fotografiile in care apare alaturi de presedinte si sotia acestuia, pe pagina sa de…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat cum a reusit sa stopeze abuzurile PSD, impreuna cu romanii, afirmand ca abia asteapta sa treaca motiunea de cenzura. Legatura dintre seful statului si cetatenii obisnuti a fost dovedita si faptul ca presedintele Klaus Iohannis a facut o adevarata baie de multime,…

- Potrivit datelor INS publicate luni, in primele 6 luni din acest an s-au nascut puțin peste 85.000 de copii, fața de cei aproape 98.000 cați veneau pe lume in primele 6 luni din anul trecut. Numarul casatoriilor a fost și el in ușoara scadere, ceea ce ne spune ca politicile pro-nataliste de pana acum…

- Tot mai puțini copii vin pe lume în România, prima jumatate de an aducând un declin de peste 12.500 de nou nascuți și confirmând astfel prognozele demografilor și ale INS cum ca în urmatorii 30 de ani, în lipsa unor politici puternic pro-nataliste, numarul elevilor…