Cu plajele sale lungi din nisip, stațiunile cosmopolite, orașele ticsite de monumente istorice, lagunele turcoaz și satele pescarești adormite in timp, nu este de mirare de ce Creta este cea mai vizitata dintre insulele Greciei. Capitala Heraklion se numara printre locurile populare ale Cretei, adapostind un numar important de edificii istorice, dar și minuni naturale in imprejurimile sale de poveste pe care le poți descoperi foarte ușor daca ajungi aici in acest sezon estival. Influențe timpurii in Heraklion De-a lungul timpului, Heraklion a fost controlat de bizantini, mauri, venețieni și otomani,…