(P) Corectarea cearcănelor: ce trebuie să eviți atunci când folosești anticearcăn Chiar daca folosim farduri de pleoape in nuanțele potrivite, ochii obosiți sunt cei care ne tradeaza intotdeauna starea de spirit, varsta, oboseala sau chiar problemele hormonale. Din acest motiv, femeile apeleaza des la anticearcan, ideal pentru a estompa zonele cu imperfecțiuni sau coșurile. Deși ai putea spune ca anticearcanul este ușor de folosit, daca nu este aplicat corect, iți poate evidenția și mai mult imperfecțiunile pe care incerci sa le ascunzi. Afla ce trebuie sa eviți atunci cand folosești un anticearcan, din randurile de mai jos! Nu aplica mult produs, indiferent de nuanța cearcanelor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

