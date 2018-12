Stiri pe aceeasi tema

- A devenit, fara doar și poate, un eveniment emblematic. Toata lumea așteapta cu sufletul la gura Gala Elle Style Awards, care de la an la an pare ca se autodepașește. La Palatul Parlamentului, dress-code-ul se dovedește a fi, de fiecare data o adevarata provocare pentru vedete. Iar premiile sunt aștreptate…

- SALBA DE MEDALII…In perioada 9-10 noiembrie, s-a desfasurat Festivalul National de Muzica Usoara „Iulian Andreescu” la Drobeta-Turnu Severin care a ajuns la cea de-a XIV-a editie. Barladenii de la Soul Music Art au luat Trofeul Festivalului, prin Cosmina Penghis, doua premii I, doua premii II, doua…

- In perioada 19-21 octombrie, Asociatia de Tineret, Turism si Ecologie Cutezatorii Muntilor din Satu Mare a participat cu o echipa formata din 27 de membri și simpatizanți, la concursul eco-turistic „LIRA CARPATINA SUS PE CREASTA MUNȚILOR” organizat de Clubul de Turism și Ecologie Montana Nordic Grup…

- Demonstreaza-ne ca moda este pasiunea ta! Creeaza un styling in tendințe, stralucește si arata-ne de ce ești in stare! Iți deschidem ușa spre o cariera de prestigiu – intra in Duelul Stiliștilor organizat de ANSWEAR.ro! Duelul Stiliștilor este o oportunitate pentru stiliștii, bloggerii și toți entuziaștii…

- Pe plaja, la malul marii, la Palma de Mallorca, Mircea Cartarescu primeste in aceasta seara un premiu literar important, Premiul Formentor, de 50 de mii de euro, cunoscut si ca Premiul international al editorilor.

- A 63-a editie a Balonului de Aur, cel mai pretios premiu individual pentru un fotbalist, va avea loc la Paris pe 3 decembrie, in timp ce finalistii vor fi cunoscuti pe 8 octombrie, a anuntat luni France Football, organizatoarea galei. Pentru prima oara, in 2018, se va acorda un trofeu…

