(P) Comori arhitecturale și artistice din Maramureș și Nordul Moldovei „Vatra a tradițiilor” sau „Colțul de rai al Romaniei”, Maramureș este numit in nenumarate feluri in incercarea de a descrie frumusețea pitoreasca a locului sau pacea interioara care te inunda odata ce ai ajuns aici. Ținutul unde localnicii se preocupa inca cu indeletnicirile stravechi, al portului popular, al caselor din lemn cu porți frumos sculptate și cu biserici pictate … Maramureș este destinația luata cu asalt de mii de turiști straini dornici sa patrunda intr-o regiune arhaica, departe de tehnologie și modernitate. Daca nu ai reușit inca sa vizitezi aceasta regiune de poveste o poți face… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Destinatiile favorite in sezonul estival din judetul Maramures sunt pensiunile rurale, trenul cu aburi Mocanita, Cimitirul Vesel din Sapanta si bisericutele din lemn aflate in patrimoniul UNESCO, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedinta Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Destinatiile favorite in sezonul estival din judetul Maramures sunt pensiunile rurale, trenul cu aburi Mocanita, Cimitirul Vesel din Sapanta si bisericutele din lemn aflate in patrimoniul UNESCO, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedinta Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Maramureș, perla Romaniei, este locul ce iți rezerva experiențe unice de vacanța datorita bogatului sau patrimoniu cultural și istoric. Pitoreasca regiune a Romaniei inseamna plimbari cu Mocanița (ultimul tren cu abur din Europa), tradiții ancestrale, biserici din lemn cu cele mai inalte turle din lume,…

- Protopopiatul Piatra Neamt in colaborare cu Parohia „Sfintul Ioan Domnesc” organizeaza, duminica, 23 iunie, de la ora 19, o procesiune cu sfintele moaste ale Sfintului Gheorghe Pelerinul. Procesiunea va avea loc pe traseul Biserica „Sf. Ioan Domnesc” Catedrala (Turnul lui Stefan cel Mare) – Teatrul…

- Arad, Cluj Napoca, Alba Iulia, Medias, Sighisoara, Targu Mures, Bucuresti Turneul national „Orgile Romaniei” isi propune la prima sa editie o incursiune sonora si vizuala in lumea acestui instrument, asa cum poate fi el descoperit in Romania. Turneul national va trece prin 7 orase și va fi realizat…

- Noul Centru Reformat din Timisoara, creatia marelui arhitect Imre Makovecz, care se construieste in cartierul Fabric, va fi inaugurat in 15 decembrie 2019, la aniversarea a 30 de ani de la izbucnirea Revolutiei.

- Prefectul Vasile Moldovan s-a intalnit Excelenta Sa, Jabu Mbalua, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Africa de Sud in Romania, aflat in vizita oficiala in judetul nostru, transmite Prefectura Maramures intr-un comunicat de presa. Acesta este insotit de secretarul politic Tiba Bethwell…

- Odata cu debutul sezonului excursiilor in natura, nu doar pasionatii de drumetii isi pun rucsacul in spinare, ci turisti de pretutindeni care, vrajiti de imaginile cu cele mai frumoase locuri din lume, iau de bune recomandarile venite din partea publicatiilor de specialitate si pornesc la…