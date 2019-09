(P) Coachingul a devenit a doua industrie ca expansiune la nivel mondial dupa IT. Cu ce te poate ajuta un Life Coach?

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 258 de milioane de copii si adolescenti intre 6 si 17 ani, la nivel mondial, respectiv a sasea parte din total, nu sunt scolarizati, o problema care se concentreaza in tarile sarace, conform datelor din 2018, publicate vineri de UNESCO, relateaza agentia EFE.

- Noul P30 Pro este deja disponibil la nivel global, fiind compatibil cu EMUI10, precizeaza compania. Huawei spune ca telefonul a fost creat in doua noi scheme de culoare inspirate din natura: Mystic Blue, un albastru care amintește de reflexia cerului in apa marii, și Misty Lavender, nuanța inspirata…

- Numarul troienilor de tip ransomware a depasit 16.000 in trimestrul II din acest an, mai mult decat dublu fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrasera putin peste 7.600 astfel de atacuri, releva Raportul Kaspersky IT Threat Evolution, publicat luni, potrivit Agerpres. Conform datelor…

- Potrivit Rezervei Federale, numarul bancnotelor de 100 de dolari a crescut de aproape doua ori dupa criza financiara globala, in pofida numarului mare de optiuni fara numerar, cum sunt Venmo si PayPal, si perceptia ca bitcoin si alte criptomonede vor fi utilizate pe scara larga in viitor.

- Euler Hermes prezinta un studiul privind evoluția sectorului auto, care are o valoare la nivel mondial de 5.800 miliarde de dolari și are un risc mediu. In 2018, la nivel mondial vanzarile de autoturisme și producția de automobile au inregistrat primele scaderi din ultimii noua ani, iar 2019 se așteapta…

- Ziarul Unirea Paradox: Romania, al 4-lea producator de petrol din UE, dar cu taxe pe carburant peste media la nivel mondial Deși anul trecut Romania a fost pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, țara…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO) a anuntat ca peste 821 de milioane de persoane au fost afectate de foamete, insecuritate alimentara si malnutritie in 2018, acesta fiind al treilea an consecutiv de crestere a riscului de foamete, potrivit France 24.

- Se numește robotul da Vinci, a fost adus la Spitalul Pelican din Oradea și e, la ora actuala, potrivit distribuitorului pe Europa de Sud-Est, Dragoș Moșoiu, cel mai avansat și avantajos sistem de chirurgie robotica la nivel mondial – in contextul in care chirurgia robotica reprezinta varful…