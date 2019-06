(P) Chef Sorin Bontea, live cooking la Chefs Experience

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ajuns sambata, in jurul orei 11:15, la Șumuleu Ciuc pentru a susține Liturghia Pontificala. Potrivit ultimelor date 85.000 de pelerini participa la eveniment. Mai mult, potrivit informațiilor oferite de catre organizatori, aproximativ 14.000 de persoane dintre cele care au intrat in…

- Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni unde are loc ceremonia oficiala de primire a Suveranului Pontif in prezența președintelui Klaus Iohannis. Sanctitatea Sa va avea intrevederi cu șeful statului și cu premierul Viorica Dancila.La evenimentele de la Cotroceni participa și președintele…

- Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, a fost prezent joi, 23 mai, la restaurantul „Inca una, va rog!”, unde a gatit, pentru pasionații de gust, gulașul sau deja celebru. Sesiunea speciala de LIVE Cooking a facut deliciul celor curioși sa-i incerce preparatul, dar și dornici…

- La mitingul PSD de la Targoviște, candidații PSD pentru Parlamentul European și-au susținut discursurile in fața popriilor simpatizanți. Rovana Plumb, locul 1 pe lista PSD pentru Bruxelles, a declarat ca PSD va lupta cu cei care voteaza impotriva Romaniei. Carmen Avram, fosta jurnalista de la Antena…

- In vizita pe care o va face in Romania, intre 31 mai si 2 iunie, Papa Francis nu va avea timp „sa savureze mancarea romaneasca”, fiind mai tot timpul in miscare. Potrivit unor surse din cadrul Bisericii Catolice din Romania, ...

- Papa Francisc nu va manca produse tradiționale romanești in timpul vizitei pe care o va face in țara noastra, intre 31 mai si 2 iunie. Potrivit unor surse din cadrul Bisericii Catolice din Romania, meniul Suveranul Pontif va fi unul cu specific italienesc. Papa Francisc va opta pentru un meniu mediteraneean…

- Dieta cu oua. Cum slabești rapid 7 kg in 14 zile. Meniul complet pe zile. Dupa sarbatorile de Paște, ouale fierte vor fi din abundența in casele din Romania, avand baza pentru o dieta cu oua simpla și eficienta

- In premiera pentru Romania, Consiliul Judetean Vrancea gazduieste un eveniment din agenda europeana, prilejuit de exercitarea de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.