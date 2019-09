(P) Chania, cel mai elegant oraș cretan și împrejurimile sale splendide Creta este o destinație de legenda: aici s-a nascut Zeus, Europa și-a primit botezul, iar frumoasa Ariadna l-a ajutat pe Tezeu sa iasa din Labirintul Minotaurului. Scaldata de soare pentru mai mult de 300 de zile pe an, cea mai mare insula greceasca te așteapta cu plaje generoase, golfuri azurii, stațiuni cosmopolite și sate pescarești unde sa testezi ce inseamna cu adevarat viața tradiționala cretana. Este greu sa faci un top al celor mai frumoase locuri de vazut in Creta, mai ales ca atracțiile sale includ situri arheologice din timpurile minoice, palate bizantine sau venețiene, muzee de prestigiu,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

