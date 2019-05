(P) Cele mai tari experiențe de vacanță în Marmaris Inot cu delfinii in lagune turcoaz, paragliding deasupra celui mai mare port natural din Turcia, jeep safari spre satele ascunse in munți, echitație pe plaja și croaziere pe apele Marii Egee … sunt doar cateva dintre activitațile de care te poți bucura intr-o vacanța in Marmaris in acest sezon estival. Considerat ”cel mai european oraș turcesc”, Marmaris iți ofera cele mai tari experiențe fie ca iți propui o vacanța de relaxare sau una de aventura. Profita de ofertele speciale pregatite de Europa Travel și rezerva acum un sejur de 6 nopți cu autocarul in Marmaris, la tariful de la 269 euro/persoana.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii si absolventii pot efectua stagii de practica in cadrul Programului Internship al Guvernului Romaniei, 200 de locuri fiind disponibile la editia din acest an.Echipa de organizare a programului, coordonata de secretarul de stat Oana-Elena Pintilei, le va prezenta tinerilor suceveni ...

- Fara indoiala blugii sunt extrem de confortabili, insa fusta reprezinta unul dintre articolele indispensabile din garderoba feminina. Practica si deosebit de versatila, fusta, simbol etern al feminitatii te poate ajuta sa iti transformi o tinuta banala intr-una spectaculoasa. Pune-te la curent…

- Masura urmeaza sa fie negociata cu statele membre si cu Comisia Europeana Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru , 192 impotriva si 51 s-au abtinut - abolirea schimbarilor sezoniere ale orei in Uniunea Europeana din 2021. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de…

- 30 de concurenți din 54 inscriși au ramas in cursa la examenul pentru postul de purtator de cuvant al IPJ Gorj, dupa examinarea medicala. Concursul va consta in rezolvarea unui test-grila și intr-o proba practica, aceasta avand caracter eliminatoriu. Proba practica se va desfasura in perioada 13 martie-15…

- Top modelul si actrita Madalina Ghenea (30 de ani) a fost prezenta la traditionala petrecere organizata de revista Vanity Fair dupa cea de-a 91-a gala de decernare a premiilor Oscar si a intors toate privirile.

- Prin adoptarea OUG 7/2019, care modifica in regim de urgenta, a patra oara, legile Justitiei, Guvernul pare sa permanentizeze aceeasi practica referitoare la lipsa de consultare a sistemului judiciar, precizeaza Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) intr-o scrisoare…

- Dupa o zi obositoare la locul de munca, tot ceea ce ne dorim este sa ne detașam complet de stresul cotidian și sa ne relaxam. Este important sa gestionam așa cum trebuie și acele ore de relaxare, astfel incat sa nu ne simțim mai obosiți decat am fost inițial. Afla din urmatorul articol cum ne relaxam…

- Blocul electoral ACUM a pichetat în aceasta dimineața sediul Comisiei Electorale Centrale și a cerut sa fie permisa votarea în diaspora în baza pașapoartelor expirate. Manifestanții au cerut CEC sa adopte o hotarâre prin care sa se permita cetațenilor aflați peste hotare…