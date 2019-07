(P) Cele mai de seamă locuri din Egipt, de bifat într-un circuit de 11 zile! Din Cairo spre Luxor și din Giza la Valea Regilor, oriunde ajungi in Egipt, aceasta țara te cucerește iremediabil. Peisajele sale diverse, monumentele vechi de peste 5000 de ani, atmosfera vibranta și tradițiile bine pastrate claseaza Egiptul in topul destinațiilor de vazut cel puțin o data in viața. Un excelent mod prin care sa faci cunoștința cu Taramul Faraonilor poate fi circuitul de 11 zile, de la Europa Travel, ce iți face turul celor mai importante obiective egiptene incepand din Cairo și se incheie pe plajele albe ale Hurghadei, perla de la Marea Roșie. Totul la un tarif accesibil de la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

