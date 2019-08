Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost invinsa, marti, pe teren propriu, 0-1, de Slavia Praga in turul play-off-ului Ligii Campionilor. Miercuri, 28 august, la Praga, de la ora 22.00, are loc returul. Echipa care va castiga "dubla" va evolua in grupele Ligii Campionilor, iar invinsa, in grupele Europa League, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Daca esti in cautarea unui fotograf de nunta, cu siguranta ai cautat deja pe google si te-ai uitat pe zeci de portofolii, insa nu ai intalnit inca persoana potrivita pentru a fotografia toate momentele speciale din ziua nuntii tale. Casatoria este cu siguranta unul dintre cele mai importante si extraordinare…

- Simona Gherghe a lansat o provocare pentru familiile cu copii. Cu siguranta, fiecare dintre ei are parte de intamplari haioase, asa ca prezentatoarea TV vrea sa le auda si nu numai atat, ci sa invite pe toata lumea la festivalul despre familie si copii.

- FOTO – Arhiva Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp). Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care inregistreaza…

- Un vestiar metalic este un dulap foarte rezistent, conceput special pentru depozitarea hainelor si bunurilor de valoare. Acestea sunt folosite atat de angajatii care trebuie sa poarte o vestimentatie speciala la locul de munca, dar si de clientii strandurilor, salilor de fitness ori complexurilor termale.…

- In puscariile politice comuniste au ajuns in jur de 3 milioane de romani. Cei mai multi in prima parte a regimului, in perioada epurarilor pe considerente sociale, confesionale si ideologice. O parte a celor inchisi s-au remarcat ca adevarati martiri care s-au inaltat deasupra conditiei umane si au…

- Dupa Ucraina, si Republica Moldova incepe sa simta pe propria piele tactica "razboiului hibrid", purtat cu succes de Rusia in diferite regiuni ale lumii. Metodele de care uzeaza colosul din Rasarit in diferite regiuni ale lumii, cum fi, Siria, Venezuela sau Coreea de Nord, sunt, in mare parte, aceleasi:…

- Gica Hagi vrea ca Liverpool sa caștige finala Ligii Campionilor, in timp ce Gica Popescu ține cu fosta sa echipa, Tottenham. Tottenham - Liverpool e liveTEXT AICI de la ora 22:00 „Țin cu Tottenham pentru ca am jucat acolo și pentru ca Liverpool a scos-o pe Barcelona. Aveam programata plecarea la Madrid,…