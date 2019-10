(P) Cea mai la îndemână soluție pentru mâini și picioare reci Odata cu venirea toamnei, senzația de maini și picioare reci devine mai puternica, mai ales dupa ce trecem de prima tinerețe. Oricat ne-am infofoli cu haine groase, extremitațile parca refuza sa se incalzeasca. Daca iți suna cunoscut, probabil te-ai intrebat de mai multe ori de ce ți se intampla tocmai ție asta. Senzația de maini și picioare reci are mai multe cauze, iar una din ele poate fi circulația periferica deficitara. Cum se manifesta circulația periferica deficitara și care sunt factorii de risc Circulația periferica deficitara se poate manifesta nu doar prin maini și picioare reci, ci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

