(P) Cea mai bună alegere pentru împrumuturi personale în 2019 Indiferent daca doresti sa consolidezi datoriile, sa cumperi o masina mai buna, sau pur si simplu ai nevoie de bani urgent, cea mai buna optiune poate fi un imprumut rapid, care este relativ usor de obtinut. Pentru inceput, cele mai multe imprumuturi personale sunt negarantate, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa girezi cu bunuri pentru a te califica. Daca ai un scor bun de credit, poti primi banii chiar intr-o zi. Si cele mai bune imprumuturi personale vin, de obicei, cu rate fixe ale dobanzii si plati lunare fixe, care iti usureaza bugetarea pentru cheltuielile lunare. Site-ul de imprumuturi rapide… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, site-ul https://ocenbank.pl/ iti pune la dispozitie companii de imprumuturi personale pe o perioada de 12 luni, cu plati lunare fixe. Aceste companii sunt specializate in credite credite rapide, si te poti califica pentru un imprumut chiar daca ai un venit lunar mic. Spre deosebire de…

- Astazi, in cadrul ședinței Camerei Deputaților, s-a adoptat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “INVESTESTE IN TINE”. Acest proiect are ca scop principal asigurarea sustinerii financiare a tinerilor cu varsta…

- Angajatii vor putea alege o zi din an in care sa isi ia "concediu personal", din motive private sau religioase, a anuntat marti Guvernul, in urma unei dispute legale privind Vinerea Mare. Totusi, aceasta zi nu reprezinta o noua zi libera, ci una pe care angajatii trebuie sa si-o ia din cota anuala de…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Daniel Barbu, a anuntat ca a demisionat de la conducerea institutiei din motive personale. "Mi-am depus vineri demisia (de la conducerea AEP - n.r.) din motive personale", a confirmat, luni, pentru AGERPRES, Daniel Barbu. Conform unor surse politice,…

- Dezvoltarea personala a devenit o formula “la moda” și care, prin repetiție și utilizare, uneori forțata pentru anumite contexte, tinde sa-și duca sensul in derizoriu. In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, dezvoltarea personala este confundata uneori cu a face terapie (care la randul ei este…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca are informații conform carora Liviu Dragnea și Darius Valcov au pus la cale o strategie prin care incearca sa negocieze imprumuturi cu dobanda ”preferențiala” din Rusia și din China. Citește și: SONDAJ Politico.eu - PSD este in scadere. PNL…

- „Nu am putut. Din motive personale", a afirmat Liviu Dragnea, duminica, la Parlament. Evenimentul de lansare oficiala a presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a avut loc pe 10 ianuarie, la Ateneu. Liviu Dragnea trebuia sa fie prezent pentru a sustine o alocutiune in calitate de presedinte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost marele absent la concertul de la Ateneu, concert prin care s-a marcat preluarea de catre Romania a președinției rotative a UE.La momentul respectiv se știa ca Liviu Dragnea este in concediu, dar el susține ca n-a putut ajunge la concert din motive personale.…