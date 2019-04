(P) Ce spun ochelarii tai de soare despre tine? Psihologii au acordat multa atentie faptului ca formele si culorile afecteaza emotiile. Si, la urma urmei, determina in mare masura viziunea noastra asupra realitatii. Multi oameni, care doresc sa-si imbunatateasca aspectul, fac greseli elementare si din acest motiv realizeaza efectul opus celui asteptat. Acest lucru este valabil si pentru selectarea ochelarilor de soare. Din ce in ce mai mult, lucrurile care erau initial doar utile, devin elemente ale unui stil individual. Acestea includ, in special, ochelarii de soare, care pot schimba mult imaginea unei persoane, conform Lensa . Multa lume… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De multe ori, ne este aproape imposibil sa ajungem la salon pentru a ne reimprospata culoarea: fie din lipsa de timp sau de bani, suntem nevoite sa apelam la o alta metoda in afara de a frecventa un hairstylist. Daca te simți vinovata și iți privești parul cu o urma de tristețe gandindu-te ca e foarte…

- Ciclistul luxemburghez Bob Jungels (Deceuninck) a castigat duminica en solitaire Kuurne-Bruxelles-Kuurne, o cursa semi-clasica desfasurata in Belgia, informeaza AFP. Jungels s-a desprins dintr-un grup de cinci ciclisti cu 16 km inainte de sosire, si s-a impus in fata galezului Owain Doull…

- Trecerea de la ochelarii de vedere la o pereche de lentile de contact, fie ca pacientul in cauza a fost diagnosticat cu miopie sau astigmatism, ori se confrunta de cativa ani cu presbiopie implica o cunoastere aprofundata a particularitatilor lentilelor de contact. Aceasta suita de particularitati,…

- Astrologia este ramura care are puterea de a arata multe despre personalitatea unui om. Culorile au un impact extrem de important in viata fiecaruia, au o incarcatura energetica specifica. Unele te influenteaza in mod pozitiv si atrag norocul de partea ta.

- Imbracamintea pentru sport și colanții de antrenament “urați” au dominat podiumul in ultimii ani. Infatuarea in moda cu imbracamintea sportiva se traduce mai nou și la accesorii. Spre exemplu in cazul ochelarilor de soare, in cazul carora vanzarile au crescut pentru sectorul ochelarilor de dimensiuni…

- Ochelarii de soare nu sunt doar un accesoriu la moda, ci unul esențial pentru protecția ochii tai. Pentru a-ți proteja eficient vederea de razele puternice ale soarelui, ai nevoie de o pereche buna de ochelari, cu rame rezistente și lentile de calitate. Iata cum alegi cei mai buni ochelari de soare.…

- Verdele este culoarea care iti imbunatateste starea de spirit si creativitatea. Un studiu de psihologie si personalitate umana, desfasurat pe un esantion de 70 de persoane, arata cum creativitatea crestea atunci cand oamenii vad culoarea verde.

- Problemele la nivelul organelor si sistemelor (respirator, sangvin, nervos, digestiv) se reflecta pe fata omului. In imagine puteti vedea zonele fetei si organele cu care sunt legate acestea. Citeste si Iulia Vantur trece prin MOMENTE CUMPLITE. Doctorii i-au pus un DIAGNOSTIC GRAV…