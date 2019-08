(P) Ce semnificație au florile de nuntă Nunta este un eveniment unic in viața unui om, de aceea organizarea ca la carte a acesteia este extrem de importanta. Incepand cu rochia de mireasa, meniul pentru invitați sau sala in care va avea loc petrecerea, toate contribuie la un eveniment reușit, desprins din basme. De asemenea, acest eveniment presupune și realizarea unui ritual, in care se respecta diverse tradiții. Acestea difera de la oraș la oraș iar comparativ cu alte țari, tradițiile și obiceiurile romanești sunt complet distincte și speciale. Un singur obicei a ramas in picioare, fiind regasit in toata lumea. Florile. Buchetul miresei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila are toate șansele sa se recasatoreasca, daca ținem cont de superstiții. Frumoasa actrița a prins buchetul de mireasa la nunta bunei sale prietene, DJ Wanda. La evenimentul desfașurat la Londra, Paula a fost domnișoara de onoare și cea care a prins buchetul de trandafiri albi aruncat de…

- Adelina si-a facut aparitia sambata, putin dupa ora 17.00, la Biserica Nasterea Maicii Domnului din Dorobanti, scrie click.ro. A coborat dintr-un bolid de lux negru, ajutata de cele 6 domnisoare de onoare, care se intreceau in aranjatul voalului si trenei. Citeste si Adelina Pestritu si Virgil…

- Nu doar Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au aratat perfect in ziua nunții lor. ci fiica celor doi, Zenaida Maria. La nunta, Adelina Pestrițu a ales o ținuta extrem de eleganta pentru fiica ei și a lui Virgil Șteblea, Zenaida Maria. Micuța a purtat o rochie de culoare alba, prinsa in talie…

- Nunta dintre Brigitte si Florin Pastrama a tinut primele pagini ale ziarelor, duminica, cand cei doi s-au casatorit religios. Brigitte si Florin au fost in culmea fericirii, iar evenimentul a fost unul exact asa cum si l-au dorit.

- Brigitte Sfat a aratat spectaculos in rochie de mireasa la nu nta cu cel de-al patrulea soț al ei, Florin Pastrama. Rochia aleasa de Brigitte Sfat a fost una stil prințesa, cu un decolteu adanc, care i-a venit perfect. Rochia de mireasa a lui Brigitte Sfat a avut o trena lunga de trei metri și a costat…

- Nunta in inchisoare. Unul dintre marinarii ucraineni, detinut la Moscova dupa incidentul din stramtoarea Kerci, s-a casatorit cu iubita sa. Mireasa, originara din Odessa a mers in Rusia cu inelele, rochia si costumul mirelui.

- Medana și Robert, foști concurenți de la „Insula Iubirii”, s-au casatorit religios in acest weekend. Extrem de eleganți, cei doi au radiat de fericire in cea mai frumoasa zi din viața lor. Medana a facut publice imagini de la nunta cu Robert, cel impreuna cu care are și un baiețel, pe Erik. Mireasa…