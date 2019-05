(P) Ce inveti la un curs de perfectionare in frizerie Din ce in ce mai multi oameni aleg sa participe la un curs de perfectionare in frizerie pentru a putea exercita o meserie care ii atrage legal, asa cum trebuie, pentru a gasi un job bun in cadrul unui salon mai mare sau pentru a putea porni o afacere pe cont propriu. Maher Academy ofera tuturor frizerilor profesionisti si frizerilor in devenire posibilitatea de a participa la scoala de frizerie acreditata, cu ajutorul carora sa poata satisface toate cerintele celor mai exigenti clienti. Ce presupune un curs de perfectionare frizerie Cursul de perfectionare frizerie ofera cursantilor posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi amanunte ies la iveala din trecutul regretatului creator de moda Razvan Ciobanu. Acesta ar fi fost resuscitat de fostul sau iubit dupa ce consumase substanțe interzise. Cea care a facut dezvaluirea a fost jurnalista Mara Banica, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1. "Fostul lui prieten,…

- Apropiații i-au pus mai multe oboiecte in sicriu lui Razvan Ciobanu inainte de inmormantare Joi, 2 mai 2019, creatorul de moda Razvan Ciobanu este condus pe ultimul drum. Inainte de inmormantare, prietena acestuia, Laura Vicol, i-a pus in sicriu mai multe obiecte. Potrivit spynews.ro, Laura Vicol a…

- Marian Oprișan, președintele PSD Vrancea, și-a cumparat o mașina de teren de peste 100.000 de euro. El susține ca banii ii are din contul mamei sale.Citește și: Bursa de la București a deschis in crestere sedinta de marti: cele mai mari creșteri au fost la Nuclearelectrica, Purcari Wineries…

- Fosta masina a lui Nicolae Ceausescu, un Khodro Paykan, a fost vanduta in 2014 la o licitatie cu 37.000 de Euro plus taxe, deci peste 40.000 de euro. Acest Khodro Paykan este o masina realizata in Iran la finele anilor '60 cu licenta Hillman, un producator din Anglia. Masina a fost primita in dar…

- BUCUREȘTI, 11 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Mașina oamenilor legii se deplasa cu semnalele luminoase și acustice pornite. Accidentul a avut loc la intersecția dintre Bulevardul Timișoara și Strada Brașov, București, România, iar o camera de supraveghere a surprins momentul…

- Doi politisti au fost raniti intr-un accident rutier, produs duminica seara, in Bucuresti. Agentii de la Sectia 22 erau in misiune si sustin ca aveau semnalele luminoase si acustice in functiune.