Stiri pe aceeasi tema

- In Romania avem foarte multe case de pariuri si casinouri, atat online, cat si offline. Desi numarul celor care au ales comoditatea si sa parieze online a crescut, inca mai sunt persoane care prefera casinourile offline, desi acestea din urma au mai multe dezavantaje decat avantaje. Read More...

- Putem spune, fara sa gresim, ca anul 2019 este unul dintre cei mai importanti pentru SEO (Search Engine Optimization), avand in vedere toate transformarile prin care a trecut acest domeniu in ultimele luni. Practic, in aceasta perioada, varianta de mobile a site-urilor a devenit mai importanta decat…

- Conflictele prelungite, criza climatica, numarul in creștere de boli mintale și dezinformarea online sunt printre cele mai mari noi amenințari la adresa copiilor, potrivit unui comunicat de presa remis MEDIAFAX, miercuri, de catre reprezentanții UNICEF Romania.Citește și: Alexandru Cumpanașu,…

- Sorin Stanisel face o analiza la ceea ce s-a intamplat cu puterea de cumparare din 2018, comparativ cu ceea ce s-a intamplat in perioada taierilor lui Traian Basescu. " O doamna se vaita pe profilul meu de facebook ca nu conteaza faptul ca de la 01.09.2019 pensiile au crescut cu 15%, pentru…

- ​Google anunța Digital Bootcamp, un program intensiv de training în marketing online, în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Publicitate din România, adresat studenților din București care vor sa lucreze într-o agenție de digital de top. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Platformele online gen Facebook, Twitter sau Google urmeaza sa discute cu publicațiile și alte companii mass media pentru stabilirea celor mai bune practici în preluarea creațiilor sau fragmentelor de creații pe internet, în cadrul unui dialog declanșat, miercuri, de Comisia Europeana.…

- Visa lanseaza, in premiera europeana, in Romania, serviciul de plați instant Visa Direct, prin care clienții iși pot primi banii inapoi in timp real atunci cand returneaza produse sau servicii achiziționate cu cardul online. Primul comerciant din Europa care a implementat serviciul Visa Direct este…

- Vizibilitatea in Google inseamna totul in noua era a marketingului digital. Daca vrei sa ai vanzari mai mari decat concurenta, trebuie sa te plasezi peste concurenta, iar fiecare pozitie castigata aduce un impact si mai mare in vanzari. Potrivit specialistilor iAgency, diferenta intre locul…