(P) Când este necesară adiția de os în cazul unui implant dentar? Exista numeroase cazuri, in special atunci cand ai pierdut un dinte in urma cu mai mult timp, cand tratamentul cu implant dentar nu poate fi inceput decat in urma unei intervenții de adiție de os. Această procedură este reprezentată de refacerea cantității de os care, în timp, a fost modificată. Pentru a putea insera implantul dentar, medicul specialist va trebui să se asigure că acesta va fi stabil, astfel încât osul în care urmează a fi introdus trebuie să fie la parametri optimi în ceea ce privește volumul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

