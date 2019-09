(P) Camere de supraveghere pentru interior: de cate ai nevoie si ce trebuie sa stii inainte de instalare!

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz STB a cazut in raul Dambovița, in zona Eroilor, sambata dimineața, dupa ce a incercat sa evite o mașina care a trecut pe roșu. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede cum autobuzul STB care circula pe linia 196 a fost lovit de un autoturism Opel…

- Din totalul celor 587 de unitati de invatamant preuniversitar din judetul Timis, doar 87 sunt asigurate cu paza umana, dintre care 58 sunt in mediul urban, iar 29 in mediul rural, dar un numar de 231 unitati sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (81 gradinite, 116 scoli primare sau gimnaziale…

- Un politist din orasul ucrainean Dnepr a ajuns la spital dupa ce a fost tarat cativa metri de un automobil. Presa din tara vecina scrie ca politistul l-a oprit pe un sofer pentru un control de rutina, dar acesta a pornit din loc pe neasteptate.

- Ca sa fure in voie, hotii de lemne din comuna damboviteana Gura Foii au recurs la o metoda inedita. Au distrus camera de supraveghere amplasata de Primarie pe drumul cel mai tranzitat de hotii de lemne.

- Un furt produs intr-un hipermarket din municipiul Suceava a fost surprins de camerele de supraveghere. Hotii au reusit sa scape cu fuga, chiar daca la iesirea din magazin ii asteptau mai multi agenti de securitate.Pe imagini se observa cum doi tineri imbracati bine intra in magazin relaxati si apoi…

- Camerele de supraveghere amplasate in unele localitati din judet sunt insuficiente pentru a furniza indicii in cazul unor accidente, furturi sau violenta si se impune cresterea numarului acestora, se arata in raportul pe al doilea trimestru al acestui an al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica…

- Accident grav duminica seara. Un motociclist, in varsta de 36 de ani, a intrat in plin intr-un autoturism al carui sofer i-a taiat calea atunci cand a virat la stanga, desi manevra era interzisa in acel loc. Momentul impactului au fost suprins de camerele de supraveghere din zona. In imaginile surprinse…

- Un BMW a intrat cu 150 la ora in statia de taxare, la Zagreb, si a strivit familia unui cunoscut antrenor de tenis. Imagini video surprinse de camerele de supraveghere au fost facute publice, soferul vinovat de groaznicul accident scapand nevatamat. Victimele sale sunt Daniel Dobrenov, 38…