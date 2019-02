La ediția de primavara a Targului de Turism desfașurat online, turoperatorul Europa Travel a pregatit discounturi de pana la 40% pentru o mulțime de programe turistice in Europa potrivite pentru orice tip de calator. Romanii pot alege și dintr-o gama variata de circuite exotice cu avionul in toata lumea, vacanțe tematice de Paște și 1 Mai, sejururi estivale in destinații consacrate sau tururi spirituale in Romania, profitand de tarifele speciale și de serviciile turistice excelente. Ampla campanie de reduceri se desfașoara online , dar și in cadrul agenției (Șoseaua Mihai Bravu, numarul 62A),…