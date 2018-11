(P) Cafeaua, de la savoare la sănătate Istoria cafelei dateaza inca din secolul XV, iar de-a lungul timpului a fost inconjurata de legende și mituri ce mai tarziu au fost demontate. Originea boabelor de cafea se considera a fi Etiopia, dar prima dovada a consumului de cafea iși are locul intr-o manastire din Yemen. De-a lungul timpului cafeaua a fost asociata cu diferite afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, fiind catalogata ca o bautura daunatoare organismului. Demontand aceste mituri, studiile recente au demonstrat ca, dimpotriva, cafeaua are o mulțime de beneficii pentru sanatate. Mai mult decat atat, a fost demonstrata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

