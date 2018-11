(P) Cadoul potrivit pentru el – ce să știi, ce să eviți Nu exista un cadou nepotrivit, ci mai degraba o interpretare și asociere greșita intre alegere și personalitatea destinatarului. De asemenea, nu se poate spune ca exista o rețeta a succesului in ceea ce privește alegerea unui cadou, aceasta fiind ea insași o experiența ce iți demonstreaza cata intuiție ai, cata atenție și mai ales cata inspirație. Se spune ca gestul conteaza, așadar iți poți alina gandul ca cel puțin pentru efortul de a cauta un cadou va exista apreciere; dar tu iți doreșți mai mult. Cadoul pentru el trebuie sa fie revanșa pentru cat te-a rasfațat, pentru cate cadouri inspirate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

