(P) Bunătăți culinare pe care să le încerci într-o vacanță în Zakynthos Zakynthos este una dintre cele mai vizitate insule grecești, in mare parte atractiva datorita plajelor sale generoase și a golfurilor cu apa turcoaz in care sa te scufunzi. Insa, Floarea Levantului este și un magnet pentru gurmanzii care sunt rasfațați aici cu delicii pe baza de pește, miel sau iepure, gatite la foc mic dupa rețete culinare pastrate din strabuni. Specialitațile culinare sunt pregatite din ingrediente locale, proaspete și aromate, servite alaturi de vederi de poveste, iar atmosfera este una tipic greceasca – numai bine daca vrei sa descoperi obiceiurile insularilor. Masline, roșii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

