- Un produs alimentar care poate fi contaminat cu bacteria Listeria a fost retras de la rafturi de Carrefour, iar compania le cere consumatorilor sa distruga produsul sau sa il aduca inapoi in magazin, urmand sa fie despagubiți. Alimentul este o salata de humus, iar alerta a fost emisa de Agenția Naționala…

- Horoscop 2019 Berbec 2019 va fi un an care va aduce schimbari atat pe plan profesional cat și sentimental. Acum eforturile pe care le-ai depus in munca ta vor fi recunsocute și vor da roade nebanuite. Incearca sa fii atenta la cuvinte și sa nu reacționezi in fața situațiilor ivite in…

- Hibiscusul, originar din nordul Africii și sud-estul Asiei, este renumit pentru florile sale mari. Hibiscusul este cultivat in regiunile tropicale și subtropicale, in special in Sudan, Egipt, Thailanda, Mexic și China. In medicina ayurvedica, radacinile de hibiscus sunt utilizate pentru vindecarea…

- ARAD. Lider al echipei de Cupa Davis a Romaniei, tenismanul aradean Marius Copil, locul 81 ATP, a adus un singur punct in intalnirea cu Polonia, de la Cluj-Napoca, cedata de tricolori cu scorul de 2-3. In urma celor doua jocuri de sub Feleac, jucatorul legitimat la CSM București s-a retras…

- Fostul mare pilot austriac Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, se simte mai bine dupa ce a suferit joi un transplant pulmonar, a indicat vineri spitalul din Viena unde a avut loc operatia, relateaza L'Equipe. Chirurgul Walter Klepetko a declarat: "Deocamdata totul merge bine si suntem…

