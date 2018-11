Stiri pe aceeasi tema

- Ne place sa avem case curate, in care sa ne simțim confortabil, și de aceea investim in tot felul de produse pentru curațenie – avem soluții pentru pardoseli, geluri pentru țevi, spray-uri pentru gresie și faianța și multe, multe altele! Din pacate insa, majoritatea produselor cu ajutorul carora ne…

- Marius Greab are 25 de ani și lucreaza ca bucatar chef in Sibiu. Nu este deloc strain de competiția "Chefi la cuțite", asta pentru ca a mai fost in fața chefilor, in urma cu doua sezoane.

- Ieri, 4 noiembrie 2018, in jurul orei 13.00, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre un cetatean din municipiu, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul pe care-l lasase parcat pe strada Gheorghe Sincai. In urma verificarilor efectuate, autoturismul a fost identificat,…

- Tuturor ni s-a intamplat, mEcar o datE in via:E, sE ne confruntEm cu bE"ici "i bEtEturi dureroase, cauzate de incEl:Eminte. DacE nu "tiai incE ce po:i face pentru a le trata, aflE cE lucrurile sunt mai simple decat par.

- Responsabilitatea principala a parintilor este aceea de a gasi carutul potrivit pentru copil sau, in acest caz, sa achizitioneze cele mai performante carucioare gemeni, pentru a le usura activitatile zilnice. Descopera gama de carucioare perfecte pentru gemeni Pentru parintii care duc un trai activ,…

- Politistii din Mogos au luat masura retinerii fata de un barbat din comuna ce a incendiat locuinta parintilor sai. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 11 septembrie 2018, politistii Postului de Politie Mogos au luat masura retinerii, pentru o perioada…

- In perioada 02-08 septembrie 2018, in diferite locații din oraș, au loc competiții sportive la fotbal, șah, tenis de camp, table, cu ocazia Zilelor Horezului. Programul evenimentelor: Miercuri, 05 septembrie 2018 Locație: Sala de spectacole a Casei de cultura „Constantin ...

- Doua pistoale, un incarcator și zeci de cartușe au fost descoperite, ieri, in podul unei case din Mehedinți. Proprietarul locuinței le-a gasit in timp ce renova acoperișul imobilului. A sunat la 112, iar polițiștii au ridicat intreaga muniție.