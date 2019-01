(P) Brandul World Class va deschide in ansamblul mixt Openville Timisoara cel mai mare club de sanatate si fitness din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul mixt Openville Timisoara va gazdui cel mai mare club de sanatate și fitness din țara. Brandul World Class, lider de piata in industria de health & fitness din Romania, va inaugura, in prima jumatate a anului 2019, un nou club pe o suprafața de 3.399 mp. Noul centru va reprezenta una dintre…

- ADVERTORIAL. Ansamblul mixt Openville Timișoara va gazdui cel mai mare club de sanatate și fitness din țara. Brandul World Class, lider de piata in industria de health & fitness din Romania, va inaugura, in prima jumatate a anului 2019, un nou club pe o suprafața de 3.399 mp. Openville, proiect care…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatații a prezentat prioritațile Romaniei in cadrul Comisiei pentru mediu, sanatate publica și siguranța alimentara (ENVI) din Parlamentul European, in contextul deținerii Președinției Consiliului UE.“Așa cum este tradiția, fiecare ministru este invitat de catre…

- Observatorul Roman de Sanatate a analizat in luna noiembrie a acestui an activitatea autoritatilor locale din cele mai mari zece orase romanesti si actiunile concrete intreprinse de acestea pentru a reduce poluarea aerului.Niciuna dintre marile primarii din Romania nu a reusit sa acumuleze macar jumatate…

- Bugetul de stat pentru 2019 depaseste pentru prima data 1.000 de miliarde de lei, Produsul Intern Brut fiind estimat la 1.022 miliarde de lei, iar anul viitor va fi unul al investitiilor, afirma ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Facem istorie. Avem circa 1.022 miliarde…

- ADVERTORIAL. Cel mai mare lanț de restaurante de tip fast-food din lume, care servește produse de inspirație mexicana, vine la Timișoara. Taco Bell va deschide prima sa locație din vestul tarii in cladirea de birouri clasa A United Business Center 1, din ansamblul mixt Openville Timișoara.

- Guvernul a adoptat joi o Urdonanta de Urgenta privind implementarea programului guvernamental ”Contul individual de economii Junior Centenar”. Mai exact, Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii sub forma de depozit pentru toti copiii cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parintii…

- Numarul locurilor de munca disponibile in Romania, in trimestrul trei din 2018, a fost de 63.700, cu cele mai mari rate in administratia publica, alte activitati de servicii, respectiv in sanatate si asistenta sociala, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni, informeaza…