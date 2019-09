(P) Beauty District @Beat45: Coafura express dupa antrenament Cel mai cool workout din oras devine din 10 septembrie locul de unde vei pleca aratand fabulos, odata cu lansasarea parteneriatului Beat45 cu Beauty District. Pentru ca mersul la sala este noul iesit in oras, Sorin Stratulat si echipa sa vin sa iti ofere cele mai frumoase styiling-uri dupa antrenament. Avand o experienta vasta de backstage pentru cele mai importante pictoriale si prezentari de moda, Sorin Stratulat a creat pentru tine servicii rapide “after workout”. In fiecare marti si vineri seara vei fi rasfatata precum o vedeta: rezerva-ti clasa preferata si te poti bucura la final de coafura… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

