[P] ​Bavaria Mobility lansează servicii de mobilitate moderne în România. Are moștenirea Bavaria Rent și sprijinul Automobile Bavaria ​Odata cu dezvoltarea pieței auto, a pieței de rent a car și a economiei naționale în ansamblu, cererea pentru mașini de închiriat s-a transformat și a ajuns sa fie, pentru directorii (CEO) diverselor companii, mai atractiva decât achiziția unei mașini pe firma. Unii se plictisesc de aceeași mașina pe durata unui contract de leasing operațional sau pur și simplu vor și mai multa flexibilitate: o mașina de vara timp de șase luni și o mașina de iarna timp de șase luni. Alții vor sa închirieze un automobil pentru o zi sau vor o mașina pentru un concediu de șapte zile sau doua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia lanseaza pe piata din Romania o noua serie limitata transversala, disponibila pe modelele Sandero, Logan, Logan MCV, Duster, Lodgy si Dokker The post Dacia lanseaza pe piata din Romania seria limitata Techroad. Au fost introduse noi elemente de design/ Care sunt modelele vizate appeared first…

- Piața auto din Romania continua sa creasca puternic pe segmentul masnilor noi și in luna martie, in ciuda faptului ca noua ediție a programului Rabla nu a inceput inca. Potrivit datelor furnizate in aceasta saptamana de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in…

- Dacia lanseaza pe piata din România o noua serie limitata transversala, disponibila pe modelele Sandero, Logan, Logan MCV, Duster, Lodgy si Dokker, intitulata Techroad, informeaza compania.

- Producatorul britanic de masini de lux Aston Martin intra pe piata din Romania, urmand sa inaugureze operatiunile din tara noastra in data de 27 martie. Romania va servi drept centru al operatiunilor din Europa Centrala si de Est ale companiei.

- Oana-Maria Bogdan, membru in Biroul National al PLUS, a vorbit, la Adevarul Live, a explicat ce inseamna, in viziunea sa, „renuntarea la proprietate“. Oana Bogdan a vorbit si despre proiectul PLUS pentru dezvoltarea Romaniei.

- Perpetoo este conceput ca un serviciu care se adreseaza utilizatorilor activi, care isi doresc sa conduca o masina atunci cand vor sa plece in concediu, cand se deplaseaza in interes de serviciu intr-o alta localitate sau cand masina lor se afla in reparatii.

- Este cutremur pe aceasta piața din Romania, dupa o dezvaluire-bomba facuta de analistul politic Cozmin Gușa. Patronul Realitatea TV și moderatorul emisiunii „Romania 2019” a dezvaluit ca a fost nevoit sa treaca la amenințari, pentru ca aceasta importanta instituție a țarii sa nu fie acaparata.Potrivit…

- Rezultatele unui studiu de referința in analiza pieței farmaceutice din Romania, realizat incepand cu anul 1996, arata ca romanii au consumat, medicamente de peste 16 miliarde de lei. Zilele acestea au fost date publicitații rezultatele studiului Pharma & Hospital Report, care realizeaza inca din…