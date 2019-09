Ce reprezinta auxologia ? Auxologia reprezinta știința ce se preocupa, in primul rand, de creșterea și de dezvoltarea organismelor din punct de vedere somatic. Cu toate acestea, auxologia imbina numeroase domenii medicale, printre care medicina generala, pediatrie, endocrinologie, dar și elemente despre nutriție, antropologie, genetica, istorie, sociologie, economie sau psihologie. In acest mod ne putem concentra atenția asupra unei științe multi-disciplinare ce unește concepții și metodologii din diferite discipline. Cu alte cuvinte, auxologia se contureaza in jurul creșterii și dezvoltarii fizice…