(P) Atracții istorice și culturale din Evia, insula măslinilor Pazita de Muntele Dirfys și garnisita cu numeroase paduri de pini din care țașnesc la propriu izvoare termale, Evia este una dintre cele mai spectaculoase insule din Marea Egee. Chiar daca este a doua ca marime din Grecia, Euboea nu este nici pe departe la fel de cunoscuta precum insula Creta. Aflata foarte aproape de peninsula Attica și legata de continent prin doua poduri moderne aflate in capitala Halkida, insula Evia este o destinație foarte cautata de catre atenienii dornici sa se relaxeze intr-un ținut ramas autentic, departe de locurile mult prea aglomerat ale regiunii. In ultimii ani insa,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

