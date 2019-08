(P) Atracții din Maroc – Țara de la asfințit Puține țari din Africa de Nord se pot mandri cu o atmosfera atat de magica și cosmopolita așa cum o face Maroc. Orașele sale tradiționale pulseaza de energie – de la medina antica din Fez pana la bazarul de mirodenii din Marrakech, oriunde vei merge vei ramane fascinat de cultura acestui popor primitor și de stilul lor de viața. Descopera „Poarta Africii” intr-un circuit memorabil de 9 zile alaturi de Europa Travel, și profita de tariful special de 764 euro/persoana, valabil pentru plecarea din 03.09! Casablanca, intre modernitate și tradiție Fosta capitala imperiala, Casablanca a fost promovata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descopera savuroase arome orientale intr-o calatorie aventuroasa in Maroc - țara medinelor antice unde haosul iscat de comercianții ambulanți te cucerește instant, iar preparatele stradale iți fac pofta sa pornești in descoperirea bijuteriilor arhitecturale ale capitalelor imperiale. Europa Travel iți…

- Din toamna, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu iși vor relua locurile la masa jurizarii, pentru un nou sezon al celui mai iubit show culinar. Perioada audițiilor pe nevazute va debuta cu o mulțume de concurenți dornici sa obțina cuțitul chefilor, iar o parte dintre ei se vor asigura ca jurizarea…

- Din toamna, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu iși vor relua locurile la masa jurizarii, pentru un nou sezon al celui mai iubit show culinar. Perioada audițiilor pe nevazute va debuta cu o mulțume de concurenți dornici sa obțina cuțitul chefilor, iar o parte dintre ei se vor asigura ca jurizarea…

- Maroc este o destinație mult mai colorata decat iți poți imagina, avand un ritm de viața amețitor, cu peisaje fascinante și o arhitectura impresionanta. Daca nu ți-ai facut planuri pentru vacanța de Revelion, poți explora Țara Medinelor intr-un circuit antrenant de la Europa Travel! Europa Travel te…

- Plaje aurii de la Mediterana sau Oceanul Atlantic, capitale imperiale cu palate și moschei grandioase, sate berbere cu atmosfera incremenita in timp sau nesfarșitul deșert Sahara cu ale sale castele de nisip, sunt doar cateva dintre minunile pe care le vei descoperi intr-o calatorie in Spania, Gibraltar…

- Serviciul de Ajutor Maltez in Romania in parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria deruleaza un program gratuit de screening medical in mai multe judete din tara, printr-un proiect cofinantat din fonduri europene. Programul a fost aplicat in Maramures (doar in Baia Sprie) in colaborare cu…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca, incepand de luni 27.05.2019, ora 12.00, pana miercuri 29.05.2019, ora 24.00, se vor executa lucrari de deznisipare a forajului de apa din comuna Cateasca astfel incat in aceasta perioada furnizarea apei potabile va fi intrerupta, fiind afectati utilizatorii…

- Romica Țociu a devenit zilele trecute bunic. Bebelușul se numește Philip Ioan Tociu și este baiatul fiului sau, Catalin, care la 24 de ani a devenit pentru prima oara tata. Actorul este in culmea fericirii și a facut primele declarații. „Sunt bunic! Dau de baut! Sunt cel mai fericit, cel mai fericit.…