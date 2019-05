(P) Asmita Gardens premiaza talentul si originalitatea cu 4.500 Euro in concursul de design interior al anului

Stiri pe aceeasi tema

- Emblematic pentru stilul de viata exclusivist din centrul capitalei, Asmita Gardens lanseaza concursul Asmita Design Competition, o provocare profesionala adresata arhitectilor si nu numai, ce consta in prezentarea unei propuneri de amenajare interioara a unui penthouse.

- Acasa este locul in care te retragi și iți incarci bateriile, spațiul in care te relaxezi și iți traiești bucuriile sau tristețile. Așadar, este foarte important ca spațiul in care locuiești sa iți dea acea senzație de eliberare, armonie și liniște, inca de cand pașești in casa. Pentru a crea un interior…

- SC URBIS anunta pe site-ul oficial organizarea a doua concursuri in vederea ocuparii postului de Sef Serviciu Organizare, planificare, programe si resurse, respectiv a doua posturi de controlori bilete. Concursul pentru ocuparea respectivelor posturi va avea loc in data de 14 martie, ora 10.00, la…

- (P) Material publicitar realizat in colaborare cu Doraly Atunci cand ne amenajam locuința, cu toții avem ca ideal infațișarea spectaculoasa a caselor din reviste. Bineințeles, nu este deloc ușor sa faci acest lucru, și nu pentru ca designerii de interior au un talent nativ. De fapt, ei cunosc indeaproape…

- Liceul Teoretic Murfatlar organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, la sediul Liceului Teoretic Murfatlar, din strada Mihai Eminescu nr. 50, orasul Murfatlar, judetul Constanta, pentru urmatoarea functie contractuala vacanta. denumire functie: mecanic…

- Directia Cultura si Sport Mangalia organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de inspector de specialitate debutant la Serviciul Asezaminte Culturale, Biblioteci si Evenimente. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii…

- Școala Zero Waste este un proiect la EcoStuff Romania, inițiat acum cațiva ani, care s-a derulat prima data la nivelul județului Timiș și apoi s-a extins la nivel național. Elevii sunt incurajați sa recicleze și sa deruleze proiecte prietenoase cu mediul, iar cei care au cele mai eficiente…

- Scoala Gimnaziala Nr. 14. cu sediul in Constanta, strada Dumbraveni nr. 2, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de executie, temporar vacante, de informatician 0.5 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…