(P) Artă, arhitectură și povești de dragoste în Veneția și Nordul Italiei Veneția, orașul care se scufunda puțin cate puțin in fiecare zi este sinonim cu romantismul, arta, arhitectura și carnavalul. A fost o mare putere nautica mai ales in timpul renașterii cand era cunoscut sub numele de Serenissmia, orașul devenind rapid și un centru cultural și artistic de mare insemnatate, fiind o sursa de inspirație pentru numeroși pictori dintre care Canaletto, Guardi sau Turner. Orașul dezvoltat pe o laguna intre raurile Po și Piave, Veneția se afla in topul celor mai aglomerate destinații din lume, iar o vacanța aici este absolut obligatorie pentru pasionatul de calatorii.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

