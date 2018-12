(P) Apeleaza la servicii funerare pentru ca tu sa scapi de stresul suplimentar Nu este o noutate pentru nimeni faptul ca perioada in care pierdem pe cineva apropiat ne face extrem de vulnerabili si ne emotioneaza intr-o mare masura. Iar daca adaugam acestei stari si stresul presupus de alergatura pentru diverse documente, pentru sicriu, colaci si alte astfel de lucruri necesare, este posibil sa ajungem in situatia de a nu mai putea face fata, din punct de vedere emotional, intregii situatii cu care ne confruntam. Pentru un ajutor suplimentar in astfel de situatii au aparut pe piata serviciile funerare. Cu toate ca acestea sunt tot mai frecvent intalnite pe piata, este bine… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul nostru are o problema, o reala problema in privinta mediului. Si ma refer aici la calitatea aerului, suprafata de spatiu verde si politicile locale de monitorizare si actiune in domeniul mediului. In legatura cu calitatea aerului: Iasul este printre cele mai poluate orase din Romania, alaturi…

- Tinand cont ca Primaria Brasov nu a reusit inca sa incheie un contract pentru salubrizarea si deszapezirea strazilor din oras, procedura de licitatie fiind in continuare blocata de o contestati, edilii au incheiat un nou contract, prin negociere directa cu cei doi operatori care s-au ocupat si iarna…

- La mare distanta, pe locul 14, regasim Bucuresti (57 de puncte) in aceasta cercetare facuta de Storia.ro si D&D Research. Locuitorii unui oras au putut sa-si exprime parerea doar pentru facilitatile educationale din orasul lor. Perceptia cetatenilor asupra oraselor si cartierelor cu cele mai bune facilitati…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a contestat, printr-o postare pe Facebook, propunerea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit careia pachetele de servicii in sanatate ar trebui diferentiate in functie de cotizatia CASS. Social-democratul a afirmat ca „Teodorovici greseste”, explicand ca…

- Cu o mana da, cu alta ia. Cam asa poate fi rezumata, pe scurt, activitatea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). De aceasta data, nu vorbim de centrul judetean din Arad, ci chiar de APIA – Aparat Central, respectiv institutia-mama de la Bucuresti. Mai multi crescatori de bovine…

- Comisia Europeana NU a primit deocamdata nicio cerere oficiala din partea Romaniei pentru acordarea unui ajutor financiar suplimentar in contextul crizei de pesta porcina africana (PPA), desi poate solicita inclusiv decontarea a 50-75% din cheltuielile cu despagubirea fermierilor. Cursdeguvernare.ro…