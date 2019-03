Stiri pe aceeasi tema

- Te invitam sa-ți revitalizezi trupul, mintea și spiritul intr-o atmosfera de cinci stele și sa te relaxezi in universul exclusivist din noul centru ANA Wellness & SPA at Crowne Plaza Bucharest, ce aduce noutatea și unicitatea in Romania, prin terapii de wellness & Spa. ANA Wellness & SPA a fost conceput…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Calarasi, ca sunt bani pentru investitii in programe pentru sanatatea romanilor, insa aceste sume vor putea fi accesate imediat dupa ce "lenesul de la Cotroceni" va semna bugetul de stat pe acest an. "Am inceput sa investim in infrastructura…

- Platforma Europeana de Dezvoltare a lansat la Timișoara campania “Sanatatea ta, depinde de tine”. Prin aceasta campanie se dorește creșterea gradului de informare si educare a tineretului cu privire la modalitațile de prevenire a bolilor cronice netransmisibile, accentul principal fiind pus pe prevenirea…

- Iar cei care-au ajutat in mod real sportul cu cate ceva, fie și numai din acest motiv, sunt extrem de puțini. Iata, in schimb, ca intr-o lume romaneasca tot mai citadina, in care populația educata conștientizeaza tot mai mult importanța compensarii slujbelor sedentare prin sport, exista inca specimene…

- REVOLTATOR! Știați ca nu mai sunt obligatorii, pentru ca un copil sa intre in colectivitate, analize ca exudatul faringian și coprocultura și nici macar controlul clinic la medic? PSD zice ca nu-s bani… costa prea mult! Au cale libera sa se raspandeasca, de la un copil la altul,…

- Deputatul PSD de Arad și președintele PSD Arad, Dorel Caprar, susține ca „in ultimii doi ani, tot mai puțini medici au ales sa paraseasca Romania”, iar acest lucru se datoreaza „in principal majorarilor substanțiale de salarii in domeniul sanatații”. „Sanatatea este una dintre prioritațile programului…

- Romania a ajuns la o absorbtie de 26% a fondurilor europene, aproape de media Uniunii Europene, care este de 27%, a declarat marti, la Palatul Victoria, ministrul de resort, Rovana Plumb. "La inceput de an, Romania prinde viteza. Chiar in aceste zile, cand Romania a preluat presedintia rotativa…