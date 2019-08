(P) Alege stilul boho în acest sezon! Fiecare femeie iși dorește sa fie unica și alege haine menite sa o puna in valoare. Stilul boho, revenit in prim plan in acest sezon este caracterizat prin fuste și rochii lungi, bluze etnice sau bijuterii din lemn și broderii. Stilul bohemian este mai mult decat o tendința in moda, fiind o cultura in sine, strans legata de moda hippie a anilor ’60-’70. Stiliștii brandului IIANA ne propun cateva ținute ideale pentru un look bohemian. Fustele boho sunt piese spectaculoase ce pot fi purtate atat vara cu sandale, cat și toamna cu bocanci, tricou și jacheta de blug. Realizate din materiale de calitate,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rochiile de seara realizate in croitoria Picasso sunt realizate pentru cele mai exigente cliente, astfel incat, calitatea finisajelor si materialelor sunt de exceptie. Fiecare rochie este unica in felul ei, la fel ca si clientele noaste. Realizate integral in atelierul propriu, rochiile de seara ale…

- In miezul verii, nimic nu poate fi mai satisfacator decat o escapada la mare. Aerul sarat, caldura soarelui și racoarea bine-venita a brizei sunt tot ce ți-ai putea dori cand vrei sa scapi de monotonia rutinei. In drum spre plaja, inevitabil te intrebi ce ținuta sa alegi. La urma urmei, nu orice pereche…

- Cum a fost la nunta Adelinei Pestritu. Tortul a coborat din tavan! Sambata, Adelina Pestritu a pasit in fata altarului la bratul lui Virgil Steblea, iar ceremonia a fost una extrem de frumoasa. Asa cum si-a dorit dintotdeauna, la biserica vedeta a purtat o rochie de printesa, care i-a venit de minune.…

- In perioada 21 - 23 iunie, Baneasa Shopping City da startul la summer shopping și nu oricum: la o achiziție de minimum 400 de lei, primești un Gift Card Baneasa in valoare de 100 de lei. Gift Card-ul poate fi folosit in toate magazinele din incinta centrului comercial pana pe data de 31 iulie. Achiziționeaza…

- Rochiile și fustele reprezinta piese de baza în garderoba de vreme calda, așa ca merita o investiție adecvata. Ce modele de fuste se poarta? Deși anual existau alte tendințe privind modelele care se poarta, în legatura cu fustele, de câțiva ani, se poarta aproape aceleași…

- Deja se știe faptul ca femeile adora sa fie elegante, sa arate bine. La urma urmei, acest lucru este normal, probabil și tu ești de acord ca o femeie intr-o rochie frumoasa este mai feminina și mai eleganta. Zi de zi purtam pantaloni, blugi, pulovere preferate, bluzoane, tricouri sau treninguri confortabile,…

- Pe masura de trece timpul, apar noi și noi povești despre Razvan Ciobanu și despre problemele pe care le avea. Cele mai noi declarații ii aparțin lui Cristi Pascu, cunoscut hair stylist, care, invitat in emisiunea Xtra Night Show, a povestit despre momentul cand i-a imprumutat bani regretatului designer. …