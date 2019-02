(P) Afla ce cadouri s-au oferit de Valentine’s Day Femeia este o enigma, chiar si pentru ea. Acum ii place ceva, in cateva minute se razgandeste, apoi dupa o ora reanalizeaza ca vrea cu adevarat. Ca si in viata, nici cand vine vorba de cadouri femeile nu au preferintele batute in cui, dar poti lua in calcul acele “hint-uri” pe care ti le ofera zilnic, mai ales cand vine vorba de Valentine’s Day. De regula, multe femei se bucura sa primeasca un card de cumparaturi, cu un buget suficient pentru a-si cumpara hainele, pantofii, posetele sau chiar bijuteriile preferate. Daca cele mai multe discutii apar de la cadourile nepotrivite, ar fi indicat sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor, capitanul și decarul lui Dinamo, a povestit ca cel mai mare regret al sau e ca bunica sa n-a apucat sa-l vada jucand fotbal la nivel inalt. "Mergeam cu bunica mea, Dumnezeu sa o ierte, atat de Paste, cat si de Craciun. Ea era o femeie foarte credincioasa si chiar daca era seara tarziu, ne…

- Cel putin 30.000 de femei care au intre 50 si 69 de ani vor putea beneficia in trimestrul doi al anului 2019 de programul de screening pentru cancerul de san, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Tiberius Bradatan, precizand ca proiectul este finantat din fonduri europene.…

- Peste 450.000 de romani îsi serbeaza onomastica de Sfântul Stefan, cei mai multi fiind barbati cu numele Stefan, Fanel, Stefanel. Fanica, Fane, Stefanus si Istvan, potrivit informatiilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI-2015). Femeile se numesc Stefania, Stefana, Fanica, Fanuta si…

- Fostul fotbalist Dacian Varga a sunat-o pe Larisa Judele, tanara care l-a acuzat ca ar fi agresat-o in urma cu cateva zile, la Targul de Craciun din Capitala. In urma cu cateva zile, fostul fotbalist Dacian Varga a fost in centrul unui scandal monstru dupa ce s-a aflat ca acesta a agresat o tanara…

- Terapie prin munca. Femeile care au fugit din calea razboiului din Siria si s-au refugiat in Istanbul croseteaza jucarii si haine. Mai multe articole de-ale lor au fost expuse la un targ de Craciun din capitala Marii Britanii, dar si in alte tari din Uniunea Europeana.

- Sarbatorile de iarna sunt motiv de bucurie, la Iulius Mall Suceava! In acest an, destinația ta preferata de shopping și distracție te invita sa te bucuri de un Craciun ca in povești și ți-a pregatit cadouri mult visate: trei smartphone-uri performante și peste 3.500 de alte premii.

- In perioada sarbatorilor, vrei sa fii cat mai aproape de oamenii dragi, alaturi de familie si prieteni. In aceasta perioada au loc petrecerile de celebrare a Craciunului si trecerii in nou an. Vrei sa fii in cea mai buna forma a ta, pentru a iesi cat mai bine in pozele de la petrecere si pentru a impresiona…

- Facebook se afla în centrul unui nou scandal de proporții. Rețeaua de socializare a permis organizarea unei licitații neobișnuite: o adolescenta de 16 ani a fost scoasa la licitație pentru casatorie. Cazul a revoltat organizațiile internaționale pentru protecția copilului.