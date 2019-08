(P) Adoptă culorile zimbrului Ghici cine a revenit in Carpații Meridionali, la 200 de ani dupa dispariția lui din Romania? Zimbrul este cel mai mare mamifer terestru din Europa, dar, in prezent, este mai rar ca un rinocer negru. Specie protejata și vulnerabila, zimbrul a disparut din aproape toata Europa, inclusiv din Romania, in secolul al XIX-lea, din cauza vanatorii excesive și a lipsei de habitat. Din 2012 insa, WWF lucreaza impreuna cu alte ONG-uri și cu localnici pentru a reface populația de zimbri salbatici din Romania, in Munții Țarcu și Munții Poiana Rusca. In acest moment, in cele doua nuclee de reintroducere exista… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

