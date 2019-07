(P) Activități pentru toată familia în Kusadasi Cosmopolitul Kusadasi atrage turiștii din toate colțurile Europei oferind o mulțime de posibilitați de petrecere a timpului liber. Daca iți plac explorarile culturale, drumețiile in parcuri naturale ori pur și simplu vrei sa lenevești la plaja, orașul de pe coasta de vest a Turciei este locul perfect unde sa imbini toate activitațile preferate de vacanța. Profita de Ofertele Speciale pregatite de Europa Travel și rezerva acum un sejur de 6 nopți cu autocarul, in Kusadasi, la tarife tentante de la 329 euro/persoana – valabil pentru plecarile din 05.08; 11.08; 17.08; 23.08, in limita locurilor disponibile!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

