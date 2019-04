Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal din aceasta luna a fost initiat proiectul de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgența, precum și a prestațiilor financiare excepționale. ,,Avand in vedere faptul ca furnizorul de energie…

- Politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au retinut duminica pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat de 59 de ani, din Targu Carbunesti, banuit de savarsirea infractiunii de ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pe strada Egretei din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o explozie a avut loc intr un apartament. "10 pompieri cu 2 autospeciale de stingere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un apartament. ...

- Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat un proiect de lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. „Au absolvit un curs de instruire teoretica si practica, organizat de o persoana…

- Brian vad Mathiesen este, conform Euractiv, academician si cercetator specializat in sisteme de energie inteligenta la Universitatea Aalborg din Danemarca. El este coordonatorul principal al Heat Road Europe, un proiect finantat de UE, menit sa dezvolte o strategie europeana in domeniu. Proiectul a…

- Din 30 ianuarie, la CJ Neamț raman doar 32 de consilieri, cel puțin pana PNl va desemna o alta persoana de pe lista de supleanți. Demisionarul este Lucian Pelepco, considerat un apropiat al lui Mugur Cozmanciuc, care probabil a frenunțat la poziția din legislativul nemțean și din cauza serviciului.…

- UPDATE: In interior a fost gasit un barbat in varsta de 60 de ani. Acesta era mort. Pompierii intervin, luni, pentru deblocarea ușii unui apartament in care se afla o persoana cu probleme de sanatate, posibil cazuta. ISU Alba a anunțat ca detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru deblocarea ușii…