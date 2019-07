(P) 8 tipuri de corpuri de iluminat esențiale într-un decor elegant Corpurile de iluminat pot influența considerabil ambientul din locuința ta, așa ca este important sa faci alegerile potrivite, in așa fel incat sa existe o armonie intre toate elementele de design. Atunci cand vei alege corpurile de iluminat, va trebui sa știi exact carui spațiu vor fi destinate și ce atmosfera iți dorești sa creezi in fiecare incapere. Noi iți venim in ajutor și iți recomandam o serie de corpuri de iluminat elegante, care sunt esențiale pentru designul fiecarei locuințe. Candelabrul Un candelabru poate oferi o nota de eleganța intr-un living room cu tavan inalt. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

