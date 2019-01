(P) 7 sfaturi pentru a cheltui controlat în perioada sărbătorilor de iarnă Se apropie Craciunul cu pasi repezi, iar lista de cadouri pare ca nu se mai sfarseste. Luna decembrie este prin excelenta cea mai aglomerata, o perioada in care trebuie sa tragi linie si sa termini tot ce ramasese de facut pe parcursul anului. Apar costuri neprevazute, trebuie sa-ți achiziționezi o noua tinuta vestimentara de care ai nevoie in vederea unei intalniri cu prietenii, apoi vine Craciunul si, fie ca vei sta cu toata familia la masa, fie ca vei alege sa sarbatoresti la munte, intr-un cerc restrans, cheltuielile vor fi inevitabile. Daca insa tii cont de urmatoarele sfaturi, ai putea sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DSP Suceava a anunțat ca in luna decembrie a anului trecut, Serviciul de Control in Sanatate Publica a aplicat pentru neconformitațile constatate 14 amenzi, in valoare totala de 22.600 lei. Intr-un comunicat de presa transmis de Direcția de Sanatate Publica Suceava, in cadrul actiunii tematice care…

- BERBEC Daca ii vezi pe cei din jurul tau relaxati si fericiti, ci siguranta te vei molipsi si tu in aceasta saptamana. Vei avea o multime de activitati noi alaturi de partenerul de viata, iar acest lucru va va consolida relatia. Daca sunteti la inceput de drum, e posibil ca in aceasta perioada…

- Compania FlixBus a inregistrat o crestere de 60% a numarului de rezervari pentru calatoriile din perioada Craciunului si a Anului Nou fata de 2017. Pentru a face fata cererii ridicate din perioada Sarbatorilor, furnizorul de mobilitate a marit...

- Deși tentația este mare sa ne infruptam cu bunatațile de pe masa de Craciun, Direcția de Sanatate Publica a județului Cluj ne avertizeaza cu privire la excesul de mancare și alcool in perioada Sarbatorilor de Iarna.

- Sarbatorile de iarna au intrat in linie dreapta. Parfumurile, hainele, accesoriile pentru sporturile de iarna si cartile sunt la mare cautare in aceasta perioada, iar cifrele pe noiembrie – decembrie 2017 arata cresteri la aceste categorii de...

- Romanii care lucreaza la stat ar putea beneficia de inca doua zile libere in perioada sarbatorilor de iarna, dupa minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie, potrivit unei hotarari ce urmeaza sa fie discutata in Guvern.

- Intr-un interviu acordat pentru studioul de radio Sputnik Moldova, Ghenadie Roșca, șeful Centrului de prognoze meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a precizat ca este greu de prognozat pentru o perioada mai indelungata ce temperaturi ne așteapta pe intreg teritoriul țarii.

- • Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova: pentru Craciun si Revelion exista unitati care sunt rezervate integral Violeta Stoica 33.148 de lei. Acesta este prețul solicitat de proprietari pentru inchirierea unei vile din Sinaia cu condiții de cinci stele – adica pentru 12 persoane,…