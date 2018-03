(P) 7 ocazii ideale pentru a oferi trandafiri criogenati Atunci cand facem un cadou unei persoane pe care o indragim, ne dorim ca acesta sa fie cat mai interesant si mai deosebit. Adesea optam pentru flori, deoarece e foarte simplu sa cream un dar unic, alegand, de fiecare data, flori diferite aranjate in diverse forme. Alaturi de florile proaspete care formeaza buchete si aranjamente […] The post (P) 7 ocazii ideale pentru a oferi trandafiri criogenati appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Stan a avut concert la Londra, in urma cu doua saptamani, apoi a dat fuga la Cluj, pentru a rezolva niște treburi, dar a onorat și invitația unui post de televiziune din Ardeal. Indragitul cantareț a povestit ce proiecte are, dar a vorbit și despre viața lui personal. A avut ghinion apoi cu vremea.…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Poate parea surprinzator pentru un familist ca el, insa Horia Brenciu recunoaște: „HaHaHa, m-am casatorit!”. Și chiar daca artistul nu a ajuns din nou in fața altarului, așa cum s-ar putea crede, noua piesa pe care o lanseaza aduce multe noutați. „Ce-ar fi sa ne casatorim?” este prima colaborare muzicala…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii unui ostatic in timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. „Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a șocat o țara intreaga. Omul de radio s-a stins din viața luni, 19 martie, in locuința sa din Pipera. Acesta a fost gasit mort in baie de catre un ingrijitor. Potrivit unor surse din ancheta, realizatorul tv și radio ar fi suferit un infarct. Certificatul…

- Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada” care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept “Asiaticul”, care ar fi fost “ars” cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…

- Nicoleta Nuca a facut dezvaluiri, dupa ce s-a spus ca are un nou iubit, mai mult, ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei și a mai anunțat de ce si-au tinut relatia la secret. „E foarte bine. Sunt foarte multumita de aceasta relatie, atat o sa spun, chiar sunt foarte multumita.…

- Marian Tudorache, zis ”Becu”, binecunoscut in lumea interlopa de la noi, a fost ținta a doua tentative de asasinat, dupa cum a marturisit el pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Povestea fabuloasa a unuia dintre cele doua momente cand a fost aproape sa-și piarda viața a fost relatata, cu…

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. In ciuda faptului ca a caștigat sume mari in urma contractelor…

- Dani Mocanu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, alaturi de alte persoane. El este acuzat de fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism și spalare de bani, In noiembrie 2017, DIICOT a pus sechestru pe averea manelistului. Alaturi de el vor mai fi judecați și Ionel…

- Imediat dupa ce Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a luat decizia de a nu programa nici in aceasta saptamana jocul dintre FC Botosani si Dinamo, meci contand pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I care ar fi trebuit sa se dispute sambata, de la ora 20:45, si amanat din cauza ninsorilor abundente,…

- Un client al McDonalds a fost atat de scarbit de ce a gasit intr-un restaurant incat și-a aruncat pranzul la gunoi. Tanarul de 26 de ani a facut publica descoperirea facuta in toaleta restaurantului, iar dupa ce totul s-a aflat, conducerea restaurantului a luat masuri! Descoperirea oripilanta a fost…

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Andrei Laslau, un cunoscut medic de la noi din țara, a reușit sa slabeasca 25 de kilograme in doar 45 de zile cu ajutorul unei diete. El a fost supraponderal, dar a gasit o metoda foarte buna de a scapa de kilogramele in plus. Dieta-fenomen se numește „keto”. Andrei Laslau a reușit, in urma cu […] The…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Elena Ionescu s-a casatorit civil vineri, intr-un cadru restrans, avand alaturi doar prietenii apropiati si familia. Potrivit Spynews.ro, se pare ca artista ar fi insarcinata in cinci luni. Pana acum, aceasta nu a confirmat. Pentru cununia civila, Elena Ionescu a ales sa poarte o tinuta casual,relaxata,…

- Un pod pietonal s-a prabușit peste mai multe mașini la Miami, iar cel puțin o persoana a decedat. Un student a scapat cu viața și a povestit apoi momentele de groaza pe care le-a trait. Mama lui a povestit cum fiul a sunat-o și i-a spus ca este plin de sange, care nu este insa […] The post FOTO. Marturii…

- Prognoza meteo 16 martie. Avem parte de o zi insorita și frumoasa! Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori mai ridicate decat mediile multianuale specifice datei. Cerul va avea innorari temporare și va ploua in vest, nord-vest și in centru și pe arii restranse in restul teritoriului. …

- Cei care iși planifica ieșiri pe litoralul romanesc se pot bucura acum de un tren privat, care face curse nu numai București – Constanța și retur. Pentru o calatorie din Capitala la malul marii vei scoate din buzunare doar 40 de lei. Trenul operat de compania privata parcurge distanta pana la mare in…

- Andrei Galuț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye To Gravity, se afla inca sub supravegherea medicilor. Au trecut doi ani și jumatate de la tragedia din clubul Colectiv, care a curmat viața a 64 de oameni. In seara de 30 octombrie 2015, Andrei și baieții din trupa lui lansaul albumul „Mantras…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa cu 6-4, 7-6 (5) de cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, in optimile de finala ale probei de dublu al turenului Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Tecau si Rojer, favoritii sase,…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Un nou serviciu de consultanta pentru accesarea de fonduri si granturi nerambursabile a fost lansat de catre Zitec. Compania va oferi consultanta pentru toate tipurile de finantari nerambursabile la nivel national si european, in orice domeniu care implica inovarea prin digitalizare sau automatizare…

- Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit…

- O chelnerița din Texas a fost rasplatita cu o bursa de studiu la universitate, dupa ce a fost fotografiata in timp ce ii porționa cina unui barbat de 78 de ani, care nu a putut sa faca asta singur. Evoni Williams, in varsta de 18 ani, este chelnerița la un local din orașanul texan La […] The post Gestul…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). CSM Bucuresti a facut o prima repriza foarte buna in care a dominat si a condus…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Augustin Viziru și Doinița Oancea s-au cunoscut in urma cu zece ani pe platourile de filmare, au devenit foarte buni prieteni, iar, de aproximativ trei ani, se tot spune ca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ei bine, se pare ca bruneta a devenit istorie pentru actor, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR 1…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Vorba „E dus cu pluta” e des folosita pentru oamenii care au pasiuni duse la extrem, oameni care sunt greu ințeleși de restul semenilor, pentru ceea ce fac. Cand e vorba, insa, de Ionuț Stancovici, a fi dus cu pluta nu e doar o formulare figurativa, ci și una care se aplica in sensul propriu. CANCAN.RO,…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Doisprezece senatori și deputați PSD au depus o propunere legislativa prin care anumiți polițiști și militari ar putea beneficia de bani de la stat pentru a-și plati ratele la casa. Propunerea legislativa a fost depusa la Camera Deputaților (aceasta este prima camera sesizata) și urmeaza sa intre la…

- Caștigatoarea Premiului Oscar pentru cea mai buna actrița intr-un rol principal, Frances McDormand, a ramas fara statueta in timpul ceremoniei. Un barbat a furat Premiul Oscar primit de Frances McDormand, el fiind ulterior prins și arestat. „Paza de la Governors Ball il cauta pe acest tip, care a luat…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Zilele trecute a decis sa faca publica și o fotografie cu acesta, iar fanii s-au bucurat foarte tare sa il cunoasca pe care i-a furat inima cantareței. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina…

- Berbec – Renunța la incapațanare, la orgoliu și la dorința de a avea neaparat ultimul cuvant pentru ca nu are rost sa alimentezi mai departe o disputa care nu mai este de actualitate in prezent. Este indicat ca astazi sa treci in revista cele intamplate intre tine și o persoana draga pentru a ințelege,…

- Daca ai unele suspiciuni cu privire la loialitatea persoanei iubite, o echipa de cercetatori americani de la Florida State University iti vine in ajutor. Desigur, ii poti lua telefonul intr-un moment de neatentie, dar avantajul testului este...

- Pe data de 17 februarie, creștin-ortodocșii il cinstesc pe Sfantul Teodor Tiron. In tradiția populara, legenda spune ca Sfantul Teodor a murit din cauza credinței in Dumnezeu, iar credincioșii il onoreaza rostind un canon de rugaciune. Canon de rugaciune catre Sfantul Teodor Tiron Troparul Sfantului…

- Preț incredibil! Fara doar și poate, acestea sunt fructele pe care le gasești pe toate drumurile, pe timpul verii. Adesea, le calcam in picioare, fara sa ne dam seama de valoarea lor, informeaza Bugetul.ro.Acum, insa, ele au ajuns un lux, iar marea majoritate a romanilor nu iși permite sa le cumpere.…

- Incepand cu 13 februarie, Ubisoft va oferi mai multe ediții ale lui Rainbow Six: Siege, cel mai longeviv titlu FPS tactic de pe piața. Starter Edition – $15 – patru agenți deblocabili la inceput, toate harțile (ca in toate edițiile), dar deblocarea agenților dureaza mai mult –…

- Ai sarit peste programul tau alimentar sanatos si ai mancat preparate care ti-au adus la pachet dureri de stomac? Aceste alimente sunt considerate adevarate pansamente gastrice, ajutand stomacul sa functioneze corespunzator.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…